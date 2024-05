(Di mercoledì 22 maggio 2024) Cerro Maggiore () – Nei giorni scorsi la polizia di Stato diha arrestato un cittadino italiano di 31 anni e due cittadini albanesi di 42 e 39 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Garibaldi Venezia, a seguito di un'attività d'indagine finalizzata allo spaccio di, hanno individuato un uomo che usava il suo immobile a Lainate come luogo di detenzione di sostanza stupefacente. Domenica scorsa, durante uno specifico servizio di osservazione predisposto, alle 6.30 i poliziotti hanno visto uscire dal box dello stabile di Lainate un'auto con a bordo il 31enne che, dopo aver raggiunto, si è fermato in piazzale Kennedy, nell'area adibita alla sosta deidi linea provenienti. Gli agenti hanno visto due uomini, il 39enne e il 42enne albanesi, che, da un, hanno passato due grandi buste bianche al cittadino italiano che le ha posizionate nel vano ruota di scorta del portabagagli della sua autovettura per poi ripartire.

Droga in pullman dall'Albania a Milano, passando per Varese: 3 arresti - Droga in pullman dall'Albania a milano, passando per Varese: 3 arresti - Operazione della Polizia che ha seguito i movimenti di un 31enne di Lainate, trovandogli poi nascosti in auto oltre 26 chili di cocaina ed eorina ... ilgiorno

MUNCH: il grido interiore dell’artista norvegese, in mostra a Milano e Roma - MUNCH: il grido interiore dell’artista norvegese, in mostra a milano e Roma - Dal 14 settembre le porte di Palazzo Reale si apriranno per una mostra dedicata ad Edvard Munch, mostra che si sposterà, in seguito, a Roma. metropolitanmagazine

Yobee raddoppia ricavi in due anni e punta su AI e internazionalizzazione - Yobee raddoppia ricavi in due anni e punta su AI e internazionalizzazione - Risultati molto positivi per il Digital Marketing Hub Yobee che ha chiuso il primo quadrimestre 2024 con un fatturato in aumento del 25%, dopo ... teleborsa