Droga con l’autobus dall’Albania - tre arresti tra Lainate e Cerro Maggiore

(Di mercoledì 22 maggio 2024)in autobus, tre persone arrestate tra. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 31 anni e due cittadini albanesi di 42 e 39 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Avigliana: nel lago Grande il sottomarino della droga - ... che sarebbe servito probabilmente per il trasporto della droga, ... progettato dall'organizzazione italo - albanese smantellata dai ... e in Albania, in collaborazione con il Servizio per la ...

Sommergibile radiocomandato per il trasporto della cocaina tra Italia e Albania - Traffico di droga tra Italia e Albania I Carabinieri del Nucleo ... Gli arresti, disposti dall'Ufficio del Giudice per le Indagini ...