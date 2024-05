Drew McIntyre | Lasciare la WWE non è mai stata un’opzione

(Di mercoledì 22 maggio 2024)è una delle star più importanti della WWE, ma negli ultimi mesi, il wrestler scozzese è stato al centro di una vera e propria “telenovela” di mercato. Lo Scottish Warrior, infatti, è stato vicinissimo a diventare un free agent, visto che le trattative per il rinnovo si sono prolungate di qualche tempo e le notizie circa la sua firma, almeno inizialmente, non parevano confortanti. Nonostante questo, tutto si è risolto per il meglio eha legato il suo futuro alla WWE tramite un contratto molto redditizio. Parlando a PWInsider, l’ex World Heavyweight Champion ha rivelato alcuni dettagli riguardo al suo contratto e alle negoziazioni, dichiarando chela WWE non è mai:“Non ho mai considerato l’idea dila WWE. Faccio wrestling con la WWE, io non credo…in questo senso, perché sarei dovuto andare a lottare altrove se qui è dove voglio lottare? Non voglio essere altrove, ma la mia famiglia ha attraversato tante cose negli ultimi anni.

