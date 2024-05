Dove mangiare a Lecco I 14 migliori indirizzi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Per scoprire e ammirare le tante bellezze che offrenon c’è niente di meglio che muoversi a piedi, passeggiando per le stradine oppure percorrendo il lungolago, dal quale è impossibile non notare il Campanile, detto il “matitone”, alto ben 96 metri, proprio accanto alla Basilica di San Nicolò. Particolarmente suggestivi gli antichi borghi dei pescatori, la piazza dedicata a Manzoni e la Torre Viscontea. Ferme restando le molteplici possibilità che offre agli amanti degli sport outdoor sul lago o nel verde delle Prealpi orobiche, e ai buongustai in cerca di una cucina sincera e concreta, d’acqua dolce e di montagna.Antica Osteria Casa di Lucia Trattoria. Secondo la leggenda era proprio questa la dimora dell’eroina manzoniana. Il locale è caldo e avvolgente (con tanto di camino e ampio pergolato per i mesi estivi) e la cucina è tipica e casereccia: salumi della zona, tagliolini al ragù di missoltino, riso con pesce persico, polenta e coniglio al forno, dolci maison.