Dove fare l' aperitivo in vigna in Lombardia Le 8 migliori cantine scelte dal Gambero Rosso

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Per soddisla voglia di unun po’ fuori dagli schemi, bastano pochi chilometri dal centro di Milano per avere a disposizione diversi scenari possibili, dalla Franciacorta all’Oltrepò, alla Valtellina, paesaggi unici, territorisi producono vini tra id’Italia, soprattutto in tema bollicine, una condizione fortunata di cui vale la pena approfittare andando a degustarli proprio nelle aziende vinicole. Qui gli 8 indirizzil'ininCastelveder Siamo nella zona più orientale e verde della Franciacorta, in una tenuta modello che vanta quasi mezzo secolo di attività nel segno di un’illuminata e solida conduzione familiare, oggi portata avanti da Camilla, nipote dei fondatori della tenuta. Il loro Franciacorta Brut (comprese le versioni Millesimato e Rosé) nella guida Vini d’Italia 2024 ha ottenuto 2 Bicchieri, segno che qui si fa un ottimo lavoro ine in cantina.