Dove andiamo quando dormiamo? Il grande mistero del sonno e dei sogni

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ilè un comportamento. Può sembrare un’affermazione curiosa, in quanto noi tutti tendiamo ad associare il comportamento ad una fase di attività e movimento.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. - Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. - Su TikTok sono in tendenza, ma perché facciano bene devono essere scelti con cura. Qui, una selezione dei prodotti più efficaci ... vanityfair

Sexsomnia: cosa succede con questo "pericoloso" disturbo del sonno - Sexsomnia: cosa succede con questo "pericoloso" disturbo del sonno - La sexsomnia è un disturbo del sonno raro ma reale che induce le persone ad assumere comportamenti sessuali tra cui chiacchiere sporche, masturbazione e sesso durante il sonno ... 105

Cosa passa nella mente degli adolescenti - Cosa passa nella mente degli adolescenti - L’esposizione a «fattori positivi», di tipo fisiologico (sonno, alimentazione ... in particolare depressione, ansia e disturbi comportamentali. «Quello a cui assistiamo non dipende solo ... corriere