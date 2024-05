Dossier energia Transizione ecologica? Sì - grazie Ma social - fondata sul lavoro e senza eco-follie

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La grande, che sta rapidamente trasformando le dinamiche competitive dei sistemi economici globali, pone al centro del dibattito politico la questionee. Il passaggio a un nuovo paradigma energetico basato sulle fonti rinnovabili e sulla sostenibilità ambientale gioca un ruolo portante delladell’economia. E occorre prendere atto che laverso un’economia verde, pur essendo fondamentale per affrontare la crisi climatica, se non gestita in modo equilibrato può comportare rischii significativi. Lae le ricadutei Lacon lo sviluppo delle fonti rinnovabili, della mobilità elettrica e il miglioramento dell’efficienza energetica, oltre a favorire la creazione di nuove imprese green comporta il rischio della perdita di posti dinei settori dipendenti dalla produzione dida combustibili fossili.

