Dopo la ristrutturazione si alza il sipario sul teatro del Beato Pellegrino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) E’ stato un lungo intervento anche perché in corso d’opera sono emerse numerose complicazioni, ma alla fine i lavori sono terminati e sabato, alle ore 17, a Falerone sarà inauguratoi lavori diildel. Un pezzo di storia faleronse, che ha ospitato in passato stagioni teatrali e culturale, feste popolari e danzanti, ma anche incontri pubblici e altro ancora. Ilera chiuso da anni e ulteriormente danneggiato dal sisma del 2016, c’è voluto molto tempo per svolgere la pratiche e avviare i lavori, il tutto grazie ad un finanziamento di circa 1.400.000 euro dell’Ufficio per la ricostruzione post sisma della Marche. Strada facendo è stata scoperta un’infiltrazione d’acqua molto corposa nelle fondamenta, che ha fatto dilatare i tempi e anche levitare i costi. Poi è arrivato il passaggio di consegne dall’Arcidiocesi di Fermo, proprietaria dell’immobile, al Comune di Falerone che ora è a tutti gli effetti proprietario della struttura.

