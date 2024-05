Donati non lascia scampo Il torneo G4D di golf è suo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ennesimo successo per la faentina Alessandra, vincitrice del prestigiosoperisti con disabilità G4D Open svoltosi dal 15 al 17 maggio, a Woburn, nei pressi Londra, che ha visto in gara i migliori 80isti eiste con disabilità di tutto il mondo.si è aggiudicata il primo premio femminile della propria categoria, unica tra i quattro azzurri presenti ad aver conquistato un titolo. Laista manfreda fa parte della Nazionale Paralimpica di, e in carriera ha vinto l’Open d’Italia Disabili 2023 categoria Stableford, e ricevuto il premio relativo alla graduatoria 2023 dell’Ordine di Merito Paralimpico FIG. "Vincere il G4D Open, è un’emozione incredibile – spiega– e questo successo non me l’aspettavo. Negli ultimi tempi non stavo giocando al meglio e non avevo grandi aspettative". "Nel primo giorno di gara ho commesso molti errori banali ed ero molto nervosa poi per fortuna sono riuscita a resettare, ho iniziato a giocare sempre meglio, divertendomi, e nei due giorni successivi di gara ho migliorato il mio punteggio.

