(Di mercoledì 22 maggio 2024) L'ex-Presidente degli Stati Uniti ha minacciato azioni legali contro glidella pellicola presentata a Cannes Un portavoce diha rilasciato una dichiarazione in cui promette azioni legali contro i registi coinvolti nella realizzazione di The, specialmente per via delladinel. Ilsu, Roy Cohn e l'ex moglie Ivana è stato presentato ieri a Cannes dove ha ricevuto una standing ovation di circa 11 minuti. Le recensioni non hanno gridato comunque al capolavoro, ma si sono abbastanza divise. Sebastian Stan interpreta, Maria Bakalova è Ivana e Jeremy Strong è Cohn.

Donald Trump fa causa agli autori di The Apprentice per la scena di stupro presente nel film - donald trump fa causa agli autori di The Apprentice per la scena di stupro presente nel film - Un portavoce di donald trump ha rilasciato una dichiarazione in cui promette azioni legali contro i registi coinvolti nella realizzazione di The Apprentice, specialmente per via della scena di stupro ... movieplayer

Bitcoin e NFT per finanziare la campagna elettorale di Trump: ecco la svolta crypto - Bitcoin e NFT per finanziare la campagna elettorale di trump: ecco la svolta crypto - donald trump e l'Accettazione delle Criptovalute nella Sua Campagna Elettorale del 2024 donald trump, l'ex presidente degli Stati Uniti, ha annunciato una mossa senza precedenti nella sua campagna ele ... assodigitale

Donald Trump punta il dito contro Joe Biden: "Erano autorizzati a spararmi". Le accuse - donald trump punta il dito contro Joe Biden: "Erano autorizzati a spararmi". Le accuse - «Il dipartimento di Giustizia di Joe Biden, nel loro raid a Mar a Lago incostituzionale e illegale, autorizzò l’uso della forza ... iltempo