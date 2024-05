Don Gallo - 11 anni dalla morte Padre Zanotelli | Oggi attaccherebbe il governo di estrema destra che predica il suprematismo bianco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “avremmo proprio bisogno di don Andrea: di fronte a questodi ultrasi sarebbe sicuramente infuriato”. E’Alex, missionario comboniano, compagno di vita del prete genovese a ricordarlo a undicisua. Il “don” partigiano, anarchico, di strada, degli ultimi, il 22 maggio 2013 se ne andò lasciando a Genova e all’Italia non solo un ricordo ma un’eredità preziosa: la comunità di San Benedetto al Porto e un messaggio che non ha smesso di camminare sulle gambe dei suoi ragazzi e di chi comelavora ogni giorno al quartiere “Sanità” di Napoli per la giustizia, la dignità e la pace. “Don Andrea – dice a ilfattoquotidiano.it il missionario – sarebbe l’uomo perfetto in questo momento storico. Avrebbe sicuramente attaccato senza peli sulla lingua le scelte di questa maggioranza ove impera l’ideologia del