Domeniche Armoniche - dieci appuntamenti con la musica in Villa Comunale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLirica,classica,popolare e klezmer: sono i diversi generi che caratterizzeranno la seconda edizione “in”, primo progetto targato Fondazione Città Spettacolo, curato in sinergia con il Comune e il coordinamento artistico di Renato Giordano. Il programma è stato presentato nel pomeriggio di oggi al Teatroe prevede, tutte le domenica a partire dal 26 maggio e fino al 28 luglio,– tutti ad ingresso libero – di carattere prevalentementele che si terranno presso la cassa armonica della. “Sono già un po’ di anni che l’Amministrazione mira alla valorizzazione di tale sito. C’è piena sintonia con il Comune – ha precisato il presidente della Fondazione, Oberdan Picucci – e già l’organizzazione di questa iniziativa ne è la prova.

