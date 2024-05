Domani la gara di Cagliari Europa - altro match point Ma per centrare l’obiettivo possono bastare 2 pareggi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Vincenzo Italiano sta battendo il tasto su un concetto semplice: fare le cose per bene a. Nessuno all’interno del Viola Park negherà di star già pensando ad Atene (sarebbe ipocrita il contrario), ma il tecnico gigliato sta martellando i suoi giocatori per andare in Sardegna con la testa giusta. La Fiorentina vuole chiudere il discorso ottavo posto, senza sé e senza ma. La partita con l’Atalanta del 2 giugno è un salvagente da trasformare in un’amichevole di fine stagione o poco più. Per blindare il pass europeo tramite il campionato ai viola occorrono due punti. Dunque la vittoria diconsentirebbe anche di non guardare i risultati altrui nel corso del weekend. Ilo basterebbe per sopravanzare definitivamente il Napoli (che al massimo potrebbe raggiungere i viola a quota 55 ma sarebbe in svantaggio negli scontri diretti) ma non il Torino, di scena a Bergamo contro un’Atalanta che stasera a Dublino col Bayer Leverkusen sparerà verosimilmente le ultime cartucce a disposizione.