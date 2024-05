Dolidays - il portale dove mondo del pet e settore turistico si incontrano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Se si è invece un host, non vi è nessun costo di iscrizione e nessun rischio di overbooking, con un 8% di commissione prevista solo in caso di prenotazione confermata. ANNI DI ESPERIENZA. L'idea di sviluppare undi booking on-line nasce da oltre vent'anni di esperienza nel campo della gestione immobiliare in complessi residenziali con una forte valenza turistica:” Nel 2010 abbiamo sviluppato il primo albergo diffuso della Regione Liguria nel Borgo di Colletta di Castelbianco – afferma il dottor Carlo Pampirio - che ha permesso di esplorare undi business totalmente nuovo. Le ulteriori esperienze di gestione, hanno permesso al team di maturare un know how che e? sfociato nell'idea di creare una piattaforma on-line che mettesse in comunicazione privati-privati e privati-strutture ricettive”. Proprio in virtù di tale esperienza, si e? dunque iniziato a sviluppare il progetto del