Dobbiamo arrivare a Urano entro il 2050 e l’Europa può aiutare

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Specie di pesci cinesi in pericolo Una ricerca rivela che cinque specie di pesci cinesi sono a rischio estinzioneil 2030 a causa delle dighe sul fiume Yangtze. Gli sforzi di conservazione sono considerati insufficienti, suggerendo l’urgente necessità di misure alternative per proteggere queste specie. Trapianti di organi di maiale: un traguardo e sfide Gli studi sui trapianti di organi di maiale negli esseri umani hanno evidenziato le sfide e le lezioni apprese fino a questo punto. Nonostante il progresso, ci sono ancora sfide da affrontare per migliorare l’efficacia di questi trapianti e assicurare il successo nel lungo termine. L'articolo proviene da News Nosh.