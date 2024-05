Dj Miky condannato a 5 anni e 1 mese per estorsione - assolto per l’usura

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Treviolo. È statoa 5e 1pere porto abusivo d’arma derubricato in porto ingiustificato di una scacciacani, mentre è statoper il reato di usura. Questa la sentenza di primo grado emessa martedì 21 maggio nei confronti di Luciano Di Marco Pernice, meglio conosciuto come Dj, 72, voce storica di Radio Studio 54. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 8e mezzo di reclusione. Alla persona offesa, un imprenditore di Treviolo di 53, con società andate in rovina e implicato in un giro di fatture false, alla quale l’imputato aveva prestato del denaro, dovrà versare una provvisionale di 15mila euro e dovrà anche pagare una multa di 1500 euro. Il Collegio giudicante ha disposto la confisca e la distruzione della pistola scacciacani e del machete, armi con le quali Pernice spaventava il suo debitore, e la restituzione di un furgone Vito, una Maserati, una Mercedes, due orologi di cui un Cartier con incisa sopra una svastica e di un braccialetto d’oro con raffigurato lo stesso simbolo.