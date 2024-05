Disabile - sospeso e lasciato senza stipendio dopo 30 anni di lavoro al Consorzio di Bonifica

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nella società contemporanea, si parla molto di discriminazioni di genere, omofobia e misoginia. Tuttavia, un’altra forma di discriminazione presente nel mondo delè quella verso i lavoratori disabili. La legge 68/99 e le normative eurounitarie tutelano questi lavoratori, garantendo loro l’inserimento in categorie protette. L’art. 1 della Costituzione Italiana afferma che la Repubblica è fondata sul, il quale fornisce non solo reddito, ma anche dignità, rendendo l’individuo parte attiva della comunità. La Vicenda di Mario Rossi Secondo quanto riportato in una nota da parte dell’avvocato Fabio Leggiero, Mario Rossi (nome di fantasia), assunto nel 1994 daldidell’Agro Pontino, è un esempio di questa discriminazione. Nel febbraio 2024,una malattia al ginocchio, è stato dichiarato inidoneo a una mansione di “impiegato videoterminalista”, un ruolo che non ha mai svolto.

