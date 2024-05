Direttore artistico anche per il 2026 - torna a 10 anni dalla prima edizione da lui condotta E a 40 dal primo contratto in Rai

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sarà Carlo Conti a condurre Sanremo 2025: sarà il padrone di casa edel prossimo Festival della Canzone Italiana. L’annuncio è arrivato in diretta durante il Tg1 delle 8. Sanremo, chi riceverà il testimone da Amadeus? Da Carlo Conti ad Antonella Clerici: i nomi in campo X Leggi› Amadeus condurrà Sanremo per altri due? La risposta della Rai › Michelle Hunziker a Sanremo 2025? Fiorello: «Potrebbere in Rai» › Lorella Cuccarini prossima conduttrice di Sanremo al posto di Amadeus? Carlo Conti conduttore di Sanremo 2025 eQuello di Carlo Conti è sempre stato uno dei nomi papabili alla conduzione della kermesse canora dopo l’addio di Amadeus.