Dimarco saluta Zhang | abbiamo riportato l’Inter dove merita

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) E’ una giornata importante in casa: il club nerazzurro è passato ufficialmente al fondo Oaktree ed è finita l’avventura del presidente. Continuano ad arrivare le reazioni, anche dai protagonisti del club nerazzurro. “Grazie Steven. Non dimenticherò mai quello che hai fatto per me e per i nostri colori. Tutti insiemedi stare e questo rimarrà per sempre”. Così su Instagram l’esterno delFedericol’ex presidente Steven. L'articolo CalcioWeb. .