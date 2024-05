Digitine - ovvero bloccare in massa gli influencer che non parlano di Gaza | cos’è e com’è nata la ghigliottina digitale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) C’è un’il cui volto, negli scorsi giorni, ha invaso le homepage dei principali social network. Vestita di fiori dalla testa ai piedi, la si vede mentre ripropone la celeberrima frase attribuita alla regina Maria Antonietta: «Che mangino brioches!». La reazione ha risvegliato le inclinazioni rivoluzionarie sopite in molti utenti, e questi moderni giacobini hanno deciso di tagliarle la testa. Metaforicamente, si intende. «» è il neologismo che nasce dalla fusione delle parole «digital» e «ghigliottine»: una pratica che il mondo del web invoca con frequenza crescente nei confronti di alcuniaccusati di tacere su importanti questioni sociali, prima tra tutte la questione palestinese. E che consiste nell’amputare di netto la ragione della loro fama: i followers. Diventati intolleranti nei confronti dello stile di vita inaccessibile e lussuoso delle star, e soprattutto della loro insensibilità, i fruitori dei social hanno stilato e condiviso vere e proprie liste di nomi da annientare.

