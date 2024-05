Diga di Genova - Bonelli a Salvini | Rivalutare i lavori dopo l’inchiesta per corruzione in Liguria Il ministro | Andiamo avanti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Ritengo che fermare idella, significherebbe fermare lo sviluppo della, del nostro territorio e la competitività dell’Italia. L’opera, a mio avviso, dovrà proseguire a pieno ritmo nel rispetto del cronoprogramma. Se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi, ma le inchieste acome Bari non possono fermare l’Italia”. Così ildei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo, ha risposto ad Angelodi Avs, al Question Time alla Camera.ha chiesto “maggiore trasparenza” e, a fronte delperin, non sia il caso di sospendere ie fare ulteriori verifiche. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

