Cannes, dieci minuti di applausi per "Parthenope" di Paolo Sorrentino: "E' una celebrazione del mio viaggio nel cinema" - Cannes, dieci minuti di applausi per "Parthenope" di Paolo Sorrentino: "E' una celebrazione del mio viaggio nel cinema" - Si è svolta nella serata del 21 maggio la proiezione di gala del nuovo film di Paolo Sorrentino, "Parthenope", in concorso al festival di Cannes. La standing ovation Al termine del film il pubblico ha ... tg.la7

Dieci minuti di applausi per Sorrentino: 'E' la celebrazione della mia vita' - dieci minuti di applausi per Sorrentino: 'E' la celebrazione della mia vita' - "Questo film è per me una celebrazione del viaggio della mia vita", ha detto emozionato Sorrentino. "Ringrazio Fremaux - il delegato generale del festival ndr - per avermi fatto cominciare qui 20 anni ... ansa

Paolo Sorrentino porta a Cannes 77 il mistero della donna e di Napoli con "Parthenope" - Paolo Sorrentino porta a Cannes 77 il mistero della donna e di Napoli con "Parthenope" - Circa dieci minuti di applausi hanno salutato la premiére mondiale del film al Grand Theatre Lumiere. Parthenope è una donna ed è anche Napoli, la città di Sorrentino. "Non è una lettera di amore, non ... tgcom24.mediaset