Diciassettesima tappa Giro d’Italia 2024 | Steinhauser beffa Pogacar

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Prima vittoria tra i professionisti per Georgche fa sua la, da Selva Val Gardena a Passo Brocon di 159 km, anticipando la maglia rosache ha deciso di non attaccareGIORNATA: LA CRONACA Frazione subito movimentata con dieci corridori che vanno in fuga: Nicola Conci, Attila Valter, Davide Bellerini, Georg, Marco Frigo, Amanuel Ghebreigzabhier, Nairo Quintana, Julian Alanphilippe, Giulio Pellizzari e Damiano Caruso. I battistrada hanno guadagnato un vantaggio di tre minuti prima, che il gruppo li riprendesse subito dopo il Passo Rolle. In prossimità del Passo Gobbera, sono ripartiti Ghebreigzabheier eguadagnando un minuto e mezzo su, con il tedesco che si è involato da solo verso il primo passaggio a Passo Brocon La maglia rosa ha lasciato fare consentendo al corridore della Ef Education -Post di tagliare il traguardo con 1’23” sullo sloveno e 1’41?su Ben O’Connor.

