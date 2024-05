Diamo a Conti quel che è di Conti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ha fatto molto discutere sui social la scelta di affidare a Carlola prossima edizione del Festival di Sanremo e ve lo dice uno che, prima di sapere del passaggio di Amadeus su Nove, scriveva nei commenti Instagram di Josè “convinci tuo padre a tornare a Sanremo anche il prossimo anno“. La Rai, presa probabilmente alla sprovvista con l’addio di Amadeus, ha avuto poco tempo per pensare a un possibile sostituto e ha deciso di andare sull’usato sicuro, su un volto familiare di Rai1 che ha collezionato grandi successi, ha già presentato il Festival di Sanremo ed è un grande professionista. “Itornano! Torno a Sanremo dopo 7 anni, cerco di riprendere il lavoro fatto portato avanti alla grande dalle due edizioni di Baglioni e le cinque, alla grandissima, di Amadeus. La musica come sempre protagonista, al centro, la musica attuale, la musica che piace… speriamo di fare un bel lavoro e dinuare questa meravigliosa tradizione di questo evento che mette tutta la famiglia davanti alla tv”.

