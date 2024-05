Di Martino va veloce verso nuove sfide | Quando corro non resto mai da sola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La corsa, per Ivana Di, è una forma d’amore. In primisse stessa poiildel mondo. Correre è un modo per dare una mano. L’ultrarunner, brianzola trapiantata a Milano, ha terminato mesi fa la sua settima “missione“ in Norvegia, "In extremis - Last run against climate change". Un’avventura raccontata dal documentario "Chasing the Midnight Sun", con due maratone al giorno fino a Capo Nord, per sensibilizzare sul cambiamento climatico. Com’è andata in Norvegia? "Avevo il sogno di fare la Norvegia: è nata l’idea di andare da Alta a Capo Nord, facendo due maratone al giorno, contro il cambiamento climatico, per sensibilizzarequesto. Nel 2023 ho avuto il patrocinio del Comune di Milano e trovato gli sponsor. Tramite un’app ho incentivato le persone ad aiutarmi ad arrivare fino ad Alta: attra‘Strava’, un’app, le persone o in bici o correndo, possono donarmi chilometri, siamo arrivati ben oltre l’obiettivo.