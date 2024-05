Di Battista | Quasi finita la raccolta firme per riconoscere lo Stato di Palestina Tajani in tv dice slogan - poi fa astenere l’Italia all’Onu Vergogna

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Non mi sono candidato alle Europee perché non faccio parte di nessuna forza politica: quando lasciai il Movimento anni fa non mi sono iscritto da nessuna parte. Andrò a votare, senz’altro”, così Alessandro Diai microfoni di Vista. Parlando poi della situazione a Gaza, l’ex del Movimento 5 stelle ha detto: “Adesso abbiamo creato un’associazione culturale che si chiama ‘Schierarsi’ e stiamo per finire laper il riconoscimento dellodidato che Spagna, Norvegia e Irlanda hanno dichiarato oggi che riconosceranno a brevissimo lodi”. Diha anche attaccato il ministro degli Esteri, Antonio: “Vedo che va in Tv a dire ‘Due popoli, due Stati’, loche gli hanno scritto, poi fasull’entrata dellacome membro delle Nazioni Unite. Una”.

