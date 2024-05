Destra e conservatori - asse difficile E i contraccolpi peseranno anche a sinistra L’analisi di Segatori

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La rottura consumata da Jordan Bardella e Marine Le Pen con i tedeschi di AfD è senz’altro un dato politico rilevante a una manciata di giorni dal voto europeo. Così come lo è la presa di posizione pro RN fatta dal leader del Carroccio, Matteo Salvini. Ora, dunque, la famiglia politica di Identità e Democrazia si trova spaccata in due componenti. È un passo in avanti verso la “normalizzazione” ma è troppo presto per immaginare la costruzione di uneuropeo tra lae i. A maggior ragione è “improbabile pensare a un avvicinamento tra Id e Ppe”.è di Roberto, professore ordinario di Sociologia dei processi politici a Unipg con il quale Formiche.net ha fatto una conversazione sui possibili scenari alla luce di queste novità. Professore, appare guardingo rispetto a un possibile avvicinamento tra Id ed Ecr.

