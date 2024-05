Destino di Alessandra Celentano ad Amici o Ballando? Parla lei

(Di mercoledì 22 maggio 2024)detiene un importante record addi Maria, visto che è la professoressa con più edizioni alle sue spalle, infatti è entrata nella scuola mariana al terzo anno senza nessuna interruzione, 21 anni di onorata carriera televisiva accanto a Maria De Filippi. Ma qual è ildella coreografa, tornerà anche l’anno prossimo? A chiarire i dubbi c’ha pensato la diretta interessata. Ildiad. Laverrà davvero confermata anche per24? Pare proprio di sì, ildiresta ancora legato alla trasmissione di Canale 5. In un’intervista rilasciata a Superguida Tv la prof di danza ha dichiarato che tornerà dietro alla cattedra: “Se torno? Ma certo, spero di sì. Il mio consiglio per Marisol? Di sentire nel profondo quello che stava facendo e di immergersi nel personaggio.

