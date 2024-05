Destinazione Europa - Salvini | Il piano casa? Una delle nostre priorità per battere la burocrazia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 maggio 2024 – Intanto una certezza: "Alle Europee io non mi candido", dice Matteo, ministro dei Trasporti e leader della Lega. Matteo, 51 anni, leader leghista La candidatura "Ma ho fatto l’rlamentare per diversi anni – ragiona – e so perfettamente quali sono le cose importanti da fare a Strasburgo e Bruxelles. Abbiamo chiaro in testa cosa fare dopo il 10 giugno, e i candidati della Lega che gli elettori sceglieranno andranno davvero al Parlamento europeo. Non abbiamo candidato gente che poi dice: no, faccio altro, vado altrove". “Faccio il ministro” È per questo che lui, spiega, non sarà della partita: "Faccio il ministro dei trasporti. Ho strade, autostrade, ferrovie, ponti, dighe, aeroporti su cui lavorare". Ma in"manderemo una squadra tosta e soprattutto esperta: in questo momento occorre conoscere i dossier che poi dal Parlamento Ue entrano nelle case e nei negozi degli italiani".