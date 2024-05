Demi Moore incanta il Festival di Cannes 2024 nel film The Substance Dove si mostra nuda e lancia un messaggio agli uomini

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Con un po’ di timore. Ma alla fine si èta. A 61 anniha accettato di spogliarsi per ilThedi Coralie Fargeat. Un body horror femminista in concorso aldiha ottenuto 11 minuti di applausi entusiasti. Quasi quanti lei. Che hato sullo schermo e sul red carpet.si spoglia nelin concorso a«È stata un’esperienza che mi ha fatto sentire vulnerabile», ha detto l’attrice in conferenza stampa dalla Francia. Per sua fortuna, accanto a lei c’era «una persona che è stata un’ottima partner con cui mi sono sentita molto al sicuro». È merito di Margaret Qualley se si è sentita a suo agio quando si è trattato di spogliarsi. «Eravamo ovviamente molto vicine – nude – e in quei momenti abbiamo alleggerito l’atmosfera constatando quanto fossero assurde certe situazioni», ha proseguito

