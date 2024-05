Degrado del bagno Balena È in arrivo un’ordinanza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Una situazione di così evidenteall’inizio della stagione estiva non poteva passare sotto silenzio. E così dopo il nostro reportage che nei giorni scorsi ha portato alla luce del sole lo stato di imbarazzante abbandono – oltre che di evidente pericolo per la salute pubblica – dello storico, ecco che si profiladel comune di Viareggio che imporrà ai concessionari dello stabilimento, la Sea srl di Milano, di ripulire lo stabilimento e di ripristinare le normali condizioni igieniche e di sicurezza. All’indomani della nostra inchiesta-denuncia, anche i carabinieri e il dipartimento di prevenzione della Asl hanno effettuato dei sopralluoghi. Le relazioni che emergono sono inquietanti. "È stata constatata – scrivono i militari dell’Arma – per quanto riguarda la parte esterna dell’immobile, una situazione diin cui versa anche tutta la zona circostante.