Definite le sedi delle prossime finali delle competizioni europee | la Champions 2026 a Budapest

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In attesatra finale, Europa e Conference League), il Comitato Esecutivo dell’Uefa riunito oggi a Dublino ha preso decisioni sulle città che ospiteranno leCoppe. LaLeaguesi giocherà aalla Puskás Arena. Per quanto riguarda il 2027 la decisione è sospesa fino a settembre. L’Europa Leaguesi terrà ad Istanbul, al Be?ikta? Park, mentre quella del 2027 a Francoforte (Stadio di Francoforte). La Conference Leaguesi disputerà a Lipsia, alla RB Arena, mentre quella del 2027 a Istanbul, al Besiktas Park. La Women’sLeaguesi disputerà ad Oslo, Ullevaal Stadium, mentre per quella del 2027 c’è stata l’apertura di una nuova procedura di gara in quanto la Germania è già stata designata per ledele del 2027 e quindi la candidatura di Stoccarda non ha potuto essere presa in considerazione.