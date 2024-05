Deficienti Maria De Filippi perde la pazienza e lancia un chiaro messaggio in tv | Che pena

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Sono dei”.Delae sbrocca. La famosa conduttrice tv decide di prendere posizione e non le manda di certo a dire, con la sua solita franchezza che l’ha resa celebre. Ma cosa è successo? Si parla della giovane Asia, la 14enne malata di cancro alla quale Le Iene hanno dedicato un servizio in prima serata su Italia1. Non solo la battaglia col cancro: la giovane in questi mesi deve combattere anche con degli stupidi haters che le stanno rendendo la vita un’inferno, più di quanto già sia. >> “Lascia per il programma Rai”. Amici, indiscrezione bomba su Alessandra Celentano: la maestra chiarisce Asia si trova ricoverata all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli e in queste ore sta ricevendo molti insulti e secondo molti chi li scrive dovrebbe essere punito severamente per la loro mancanza di umanità.