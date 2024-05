DeepL - raccoglie nuovi investimenti per 300 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024), gruppo attivo nell'Ia linguistica, annuncia oggi di aver raccolto un investimento del valore di 300di dollari e di aver raggiunto una valutazione da 2 miliardi di dollari. Il round, sottoscritto in eccesso, ha ricevuto un forte sostegno da parte deiinvestitori, che con la loro esperienza e le loro risorse contribuiranno alla missione didi rivoluzionare il modo in cui le aziende comunicano in tutto il mondo. A guidare il round è stata Index Ventures, ma tra gli investitori late stage figurano tra gli altri Iconiq Growth e Teachers' Venture Growth, affiancandosi a investitori storici dicome Ivp, Atomico e WiL. "Abbiamo raggiunto un punto nel boom dell'IA in cui le aziende che stanno già adottando questa tecnologia cominciano a distinguere tra entusiasmo momentaneo e soluzioni sicure in grado di risolvere i problemi concreti di un'azienda" afferma Jarek Kutylowski, fondatore e amministratore delegato di