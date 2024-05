Decreto salva casa 2024 - cosa prevede | sanatoria per piccole irregolarità nelle abitazion - da verande a soppalchi e interni

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Non è un condono ma un aiuto dedicato a milioni di proprietari che hanno l'esigenza di regolarizzare la propria posizione. Ilè arrivato in Consiglio dei Ministri per essere discusso durante la riunione di Governo.

Quando nel 2009 l’attuale viceministro Leo promuoveva il ‘redditometro di massa’.. - Quando nel 2009 l’attuale viceministro Leo promuoveva il ‘redditometro di massa’.. - Maurizio Leo nel 2009 era il presidente della commissione parlamentare sull'Anagrafe tributaria che approvò un documento per introdurre il redditometro di massa sulla generalità dei contribuenti ... policymakermag

Dl piano casa, Morelli: "La norma sblocca Milano nella legge di conversione" - Dl piano casa, Morelli: "La norma sblocca Milano nella legge di conversione" - Nel decreto salva-casa che il Cdm approverà "venerdì" non ci sarà la norma destinata a chiarire l'interpretazione di alcune norme urbanistiche che sta bloccando da mesi l'urbanistica milanese a causa ... idealista

Milano: flash mob contro il decreto salva grattacieli - Milano: flash mob contro il decreto salva grattacieli - Come diceva Gaber "la libertà non è star sopra un albero Non è neanche avere un'opinione La libertà non è uno spazio libero Libertà è partecipazione". Per questo esorto tutti voi a non sprecare il ... osservatoriosullalegalita