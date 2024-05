Dea - sei leggenda! Lookman stende il Leverkusen e consegna l’Europa League all’Atalanta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dublino (Irlanda). Sono le 22.52 del 22 maggio 2024. Ricordatevi di chi avevate vicino, dove siete, come siete vestiti. Da Dublino a Bergamo, dalle valli alla Bassa, dai monti alla pianura. Dovunque siate, stringete forti la vostra sciarpa, baciate il logo sulla vostra maglia, siate orgogliosi ora più che mai. Voi che avete visto la Serie B, magari anche la Serie C, che avete affrontato le trasferte più improbabili. Stropicciatevi gli occhi, ma non svegliatevi, non ne avete bisogno, perché è tutto vero: l’Atalanta ha vinto. Rileggetelo: l’Atalanta ha vinto. All’Aviva Stadium non c’è storia, ma un solo mattatore: Ademola, che esattamente come Domenghini nel 1963 in finale di Coppa Italia firma un tripletta decisiva per battere quel Bayerche sembrava imbattibile, invincibile, insuperabile. Non per la Dea, non per questa Dea. Che di limiti non ne ha.