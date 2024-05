Dea - la notte del sogno più grande Koopmeiner - CDK e Scamacca | tre talismani per stregare il Bayer

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È arrivata lapiù attesa. L’Atalanta stasera bussa alla storia giocandosi la finale di Europa League a Dublino alle 21, contro l’imbattibile e sorprendenteLeverkusen. Ottomila bergamaschi saranno all’Aviva Stadium, quelli che hanno trovato un volo per arrivare nella capitale irlandese, gli altri trepideranno davanti al maxi schermo allestito in centro o nei bar o sul proprio divano. Finale a sorpresa, ma non troppo. Molti tifosi atalantini avevano prenotato voli e hotel a Dublino addirittura a settembre. La squadra di Gasperini ha vinto il suo girone con 14 punti, poi un percorso netto, eliminando lo Sporting Lisbona, il Liverpool e il Marsiglia. La svolta nella vittoria per 3-0 ad Anfield Road: lì si è capito che la Dea sarebbe andata in finale. Ora l’ultimo ostacolo prima di sollevare il trofeo, quelLeverkusen che i nerazzurri hanno battuto nel marzo 2022, sempre in Europa League negli ottavi: allora vinsero gli uomini di Gasperini imponendosi all’andata 3-2 a Bergamo e poi 1-0 a Leverkusen.

