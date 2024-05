De Laurentiis | La politica non contrasta la delinquenza negli stadi perché i tifosi sono voti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Oggi il presidente Deha tenuto una lunga audizione al Senato dove ha evidenziato i problemi del calcio italiano, chiedendo un maggiore interesse della. Il presidente del Napoli ha parlato anche del problema della violenza: «Noi non abbiamoe infrastrutture, e si è fatta una legge per accelerare ma è tutto da vederepoi quando passa in mano allalocale, c’è burocratese. Per investire, bisogna vedere anche un “cleaning” delle tifoserie. In Inghilterra gli hooligansstati messi fuori. Da noi abbiamo tifoserie condizionanti che posdettare leggi limitative sul piano della frequentabilità delloo. Quando ho posto il problema ai politici (cita i governi passati, ndr),rimasto basito, mi è stato detto: “Guardi le tifoserie vanno alloo e non le possiamo governare”.

De Laurentiis in Senato: "Questo campionato è portato avanti da 6 club, il resto è fuffa. Serve un 'cleaning' delle tifoserie" - De laurentiis in Senato: "Questo campionato è portato avanti da 6 club, il resto è fuffa. Serve un 'cleaning' delle tifoserie" - Dopo qualche giorno di silenzio, torna a parlare Aurelio De laurentiis. Il presidente del Napoli è intervenuto in occasione di un`audizione in Senato in cui ha. calciomercato

De Laurentiis in senato: "È un caos, Serie A a 18 squadre. Legge sugli stadi e eliminiamo i ricatti dei procuratori" - De laurentiis in senato: "È un caos, Serie A a 18 squadre. Legge sugli stadi e eliminiamo i ricatti dei procuratori" - Il presidente Aurelio De laurentiis non si è trattenuto nel corso del suo intervento a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana. areanapoli

De Laurentiis in Senato è un fiume in piena: “Serie A è portata avanti da 6-8 club, il resto è fuffa” - De laurentiis in Senato è un fiume in piena: “Serie A è portata avanti da 6-8 club, il resto è fuffa” - De laurentiis scatenato nell'audizione in Senato, ha evidenziato i mali del calcio italiano proponendo al Governo una serie di soluzioni ... fanpage