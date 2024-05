De Laurentiis in Senato | Il Governo deve ridurre il numero delle squadre in Serie A

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 22 maggio 2024) De: ”IlilinA. Questo campionato è portato avanti da 6, massimo 8 società, tutto il resto è fuffa, allora anche qui bisogna uscire allo scoperto” Aurelio De, presidente del Napoli, ha fatto il punto sullo stato di salute del calcio italiano in. De: ”Non chiediamo soldi, ma modifiche legislative che permettano al nostro settore di recuperare energie economiche e finanziarie” “Mi spiace far notare che i politici in generale credono che ilnon debba interessarsi in termini economici del settore del calcio. O meglio che non possa ilstesso creare le condizioni che possano eliminare i miliardi di debiti che il calcio accumula ogni anno. Non chiediamo soldi, ma modifiche legislative che permettano al nostro settore di recuperare energie economiche e finanziarie.