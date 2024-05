De Laurentiis | Il Governo deve intervenire sul numero di squadre in Serie A

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlintervenga per ridurre ildiin A, perche’ “la Lega calcio non avrà mai la forza per farlo”, e nel massimo campionato sono “sei o al massimo ottoa essere determinanti per il campionato, che altrimenti non si reggerebbe in piedi: il resto e’ fuffa”: lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De, in audizione alla VII commissione del Senato sullo stato del calcio. “Noi – ha aggiunto De– abbiamo permesso un caos totale nel calcio passando da quando nel 1986 c’erano 16a 18 e poi 20. Ma le partite passarono e passeranno, fino al nuovo campionato, a 75/80. I giocatori verranno usurati: per chi dovesse arrivare fino alla fine, ci sarà un’usura tale per cui quel campione l’anno successivo probabilmente dovrà stare in pensione e non partecipare con la stessa fisicità, preparazione e mente al successivo campionato”.