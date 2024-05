De Laurentiis | Il campionato è portato avanti da 6-8 squadre - il resto è fuffa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Oggi il presidente Deha tenuto una lunga audizione al Senato dove ha evidenziato i problemi del calcio italiano, chiedendo un maggiore interesse della politica. «Mi spiace far notare che i politici in generale credono che il Governo non debba interessarsi in termini economici del calcio. O meglio che non possa il Governo stesso creare le condizioni che possano eliminare i miliardi di debiti che il calcio accumula ogni anno. Non chiediamo soldi, ma modifiche legislative che permettano al nostro settore di recuperare energie economiche e finanziarie». Poi il patron del Napoli ha detto la sua sulla Serie A a 18: «Noi abbiamo permesso un caos totale nel passare dal 1986 da 16a 18 e poi 20. Ma le partite passarono e passeranno, fino al nuovo, a 75/80. I giocatori verranno usurati perché, per chi dovesse arrivare fino alla fine, ci sarà un’usura tale per cui quel campione l’anno successivo probabilmente dovrà stare in pensione e non partecipare con la stessa fisicità, preparazione e mente al successivo».