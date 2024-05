De Laurentiis | I ricatti dei procuratori sono il vero problema del sistema calcio per l’indebitamento

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Oggi il presidente Deha tenuto una lunga audizione al Senato dove ha evidenziato i problemi delitaliano, chiedendo un maggiore interesse della politica. Il presidente del Napoli ha anche affrontato il tema deisportivi, ritenuti da lui uno dei grandi mali del: «Bisognerebbe eliminare ideichela veratica delper. Fanno innalzare e lievitare i costi dei vari calciatori. Come si combattono? Allungando per legge la possibilità di fare contratti, da almeno di 8 anni in modo tale che dopo i primi due anni il procuratore non va da altri club per far salire il salario previsto inizialmente per quel calciatore. E non bisognerebbe dare poi la possibilità ai club di esseredei calciatori. Allora ilsi risolverebbe: non ci sarebbero situazioni illegali, di cui sentiamo parlare senza prove concrete, all’estero».

