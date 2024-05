De Laurentiis contro la Serie A | Va ridotto il numero di squadre Poi la stangata sui procuratori

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Aurelio Deè nuovamente tornato sull’ipotesi di ridurre ildi: il patron attacca laA e i. Oggi in Senato si è tenuta un’audizione dove hanno partecipato anche diversi presidenti diA. L’audizione era in programma per spiegare meglio alle istituzioni i diversi problemi del mondo del calcio e fare il punto della situazione. Quest’audizione, poi, ha permesso ai presidenti diA di chiedere alle istituzioni dei provvedimenti che possano aiutare il mondo del calcio ad essere autosostenibile. Nel corso dell’audizione, come riportato dai colleghi di Fanpage.it, pare che ci sia stato spazio anche per Aurelio Dedi prendere la parola. Il patron azzurro era un fiume in piena nel corso del suo intervento e ha attaccato sia laA, sia i. Deshow in Senato: parole durissime del patron Nelle ultime settimane, complice la questione relativa al nuovo stadio del Napoli, Aurelio Deha avuto modo in diverse occasioni di confrontarsi con le istituzioni.

SERIE A - Torino, settore ospiti di Bergamo sold out in un'ora - serie A - Torino, settore ospiti di Bergamo sold out in un'ora - Sono andati subito esauriti i biglietti a disposizione dei tifosi del Torino per la trasferta di domenica alle 18 a Bergamo. "Settore ospiti Atalanta-Torino soldout in meno di un'ora. Premiata la fede ... napolimagazine

Roma, Fiorentina e ora Inter, la Serie A è made in Usa - Roma, Fiorentina e ora Inter, la serie A è made in Usa - Con il passaggio dell' Inter al fondo Oaktree diventano sette le società di serie A gestite da gruppi statunitensi ai quali si aggiungono il Bologna, la cui proprietà è del canadese Joey Saputo, ed il ... ansa

De Laurentiis in Senato è un fiume in piena: “Serie A è portata avanti da 6-8 club, il resto è fuffa” - De laurentiis in Senato è un fiume in piena: “serie A è portata avanti da 6-8 club, il resto è fuffa” - De laurentiis scatenato nell'audizione in Senato, ha evidenziato i mali del calcio italiano proponendo al Governo una serie di soluzioni ... fanpage