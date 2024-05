De Laurentiis attacca | Il governo intervenga sul calcio italiano Serie A a 18 squadre Serve una legge sui procuratori

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Aurelio Dechiede riforme per il: ridurre lediA, pulizia nelle curve e stop ai ricatti dei. Il presidente del Napoli Aurelio Deè tornato a tuonare contro i mali dellanciando un appello diretto alperchécon riforme radicali. In un’audizione al Senato, il patron azzurro ha elencato unadi problematiche che affliggono il movimento affermando che solo un intervento deciso dell’esecutivo può porre rimedio.A a 18Il primo punto critico riguarda il numero eccessivo diinA. “Siamo passati da 16 a 18 e infine a 20creando un caos totale” ha tuonato De, spiegando che con 75-80 partite a stagione “i calciatori verranno usurati e i top player dovranno forse andare in pensione anzitempo”. La sua proposta è netta: “Ildeve stabilire un numero X dida ammettere, perché solo 6-8 società mandano avanti tutto con i loro fatturati”.

