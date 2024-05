De Laurentiis attacca i procuratori - l’AIACS risponde | Senza denunc - parole altamente lesive della categoria

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tramite una nota,ha risposto ad Aurelio De, che aveva definito “la vera problematica del sistema calcio per l’indebitamento” i ricatti dei. Intervenuto al Senato, il patron del Napoli avevaiato l’eccesso di libertà di azione di cui godono i, facendo storcere il naso all’Assoagenti. “In mancanza die o azioni conseguenziali, si riterranno ledel sig Dedegli agenti e pertanto passibili di azioni giudiziaria a tutela che– Assoagenti potrà intraprendere nei confronti dell’autore di dichiarazioni offensive e discriminatorie. Ricordiamo al sig. De, che gli agenti sportivi espletano una professione tutelata e protetta da disciplina statuale e pertanto controllata e garantita da una normativastringente e presa come riferimento dalla FIFA e da tutte le altre Federazioni calcistiche” si legge.

