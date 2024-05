De Laurentiis al Senato | Serve voto ponderale a favore delle 6-8 società più importanti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Per investire negli stadi, bisogna vedere anche un “cleaning”tifoserie. In Inghilterra gli hooligans sono stati messi fuori. Da noi abbiamo tifoserie condizionanti che possono dettare leggi limitative sul piano della frequentabilità dello stadio. Quando ho posto il problema ai politici, sono rimasto basito, mi è stato detto: guardi, le tifoserie vanno allo stadio e non le possiamo governare. Perché rappresentano voti. Questo è gravissimo, rappresenta un’ammissione di debolezza dello Stato, significa anche ammettere la delinquenza all’interno dello stadio tant’è che i tifosi che vanno allo stadio lo considerano terra libera che gli appartiene. È inconcepibile”. Lo ha detto Aurelio De, presidente del Napoli, in audizione oggi al, parlando dei mali del calcio italiano in un vero e proprio show: “Noi abbiamo permesso un caos totale nel passare dal 1986 da 16 squadre a 18 e poi 20.