De Laurentiis al Senato | Napoli in utile da 83 milioni - in Italia 8 club pieni di debiti

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il presidente Dedenuncia le difficoltà economiche del calciono e rivela l’di 81per il. Duro j’accuse di Aurelio Desulla situazione economica del calciono. Il presidente del, intervenuto al, ha denunciato le gravi difficoltà finanziarie che affliggono la maggior parte deidella Serie A. “Non possiamo continuare a premettere a 6-8 società ad accumulare,” ha tuonato De, rivelando che solo un pugno di squadre riesce a chiudere i bilanci in positivo. Tra queste, ilche nell’ultimo esercizio ha registrato undi 83di euro: “Ma con quanta fatica – ha proseguito il patron azzurro – non potendo investire su impiantistica e settore giovanile, in un contesto politico difficile come quello meridionale“. La soluzione, secondo De, sarebbe dare più poteri decisionali alle poche società virtuose: “Vorremmo che il governo stabilisse un voto ponderato a favore di quelle realtà determinanti per la sopravvivenza del campionato.