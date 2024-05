De Gennaro nuovo campione nel kayak Per l’azzurro è un titolo che vale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il bresciano Giovanni Deha vinto i Campionati Europei di canoa slalom nella disciplina olimpica del k1. Un’impresa che non solo premia tutti i sacrifici dell’atleta in forza ai Carabinieri, ma acquista ancora più significato nell’anno delle Olimpiadi. In effetti sulle acque del fiume Sava, in Slovenia, si sono presentati tutti i migliori specialisti, ma il portacolori bresciano, con una discesa davvero perfetta, ha avuto la meglio su tutti i rivali. Lu.Ma.

