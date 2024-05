Danza & illusione - i Momix irrompono al PalaBarton

(Di mercoledì 22 maggio 2024) A distanza di vent’anni, i(nella foto) tornano a esibirsi a Perugia con lo spettacolo “Back to“. La celeberrima compagnia di ballerini-illusionisti, fondata da Moses Pendleton e conosciuta in tutto il mondo per l’originalità e bellezza dei suoi show, si esibirà almercoledì 5 e giovedì 6 giugno nell’ambito della prima edizione del festival internazionale “NutriArte“, che si terrà a Perugia dal 5 al 9 giugno e che sarà presentato mercoledì prossimo in Provincia. “Back to“ avrà Radio Subasio come radio ufficiale e inizierà alle 21. "I– dicono gli organizzatori – continua a impressionare il pubblico da 43 anni con le acrobazie dei suoi incredibili ballerini e il trasformismo dei suoi personaggi che evocano sensazioni e colori sempre nuovi. Nonostante i numerosi cambiamenti che il gruppo ha subito durante gli anni, la base della compagnia resta la voglia di divertire il pubblico, evocando immagini surreali grazie alla fusione di corpi, i giochi di luce, gli attrezzi di scena, i costumi".

