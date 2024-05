Dalla Spagna l’elogio a Gasperini | Sa potenziare una squadra che non presenta grandi nomi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Stasera l’Atalanta è impegnata in un appuntamento storico: la prima finale Europea contro il Bayer Leverkusen.ha il merito di aver dato continuità al progetto tecnico dell’Atalanta. Per lui arrivano gli elogi, in particolare da “Relevo” che gli dedica un pezzo titolandolo “è ancora una volta la chiava della rinascita dell’Atalanta“.parte così: “Labergamasca ha la capacità di rinascere. Il trucco ha pochi misteri. Nel 2016 arrivò al club un ex calciatore della Juventus che aveva iniziato la formazione (ndr da allenatore) nelle categorie giovanili e che, in seguito, era passato da Crotone, Genoa, Inter e Palermo. Gian Pieroè venuto all’Atalanta per realizzare un progetto vincente che ha vissuto la sua ottava stagione nel 23/24?. Dopo aver scampato la retrocessione al Genoa,ha incominciato ad allenare la Dea.